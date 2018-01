Ações de quadrilha geram R$ 30 milhões de prejuízo a Eletrobras

Manaus - O prejuízo causado pela organização criminosa formada por eletricistas, empresários e funcionários da Eletrobras Amazonas Energia foi calculado em R$ 30 milhões. A quadrilha que furtava energia elétrica e fraudava contadores foi desmantelada na manhã desta quinta (11), durante a Operação "Luz para Poucos", deflagrada pela Polícia Civil, nas Zonas Oeste e Leste de Manaus.

Ao todo, 21 pessoas foram presas e 15 mandados de busca e apreensão cumpridos. Os mandados de prisão foram expedidos pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal. Durante a operação também foram apreendidos materiais elétricos.

A operação também desarticulou um laboratório clandestino utilizado para fraudar medidores de energia elétrica, e houve apreensão de equipamentos em um almoxarifado clandestino, segundo o delegado adjunto da Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Thómas Vasconcelos.

“A maioria desses materiais foram apreendidos com os eletricistas. Eles tinham um conhecimento técnico e adulteravam esses medidores, que passavam a medir somente 10% da demanda real. Após a adulteração esses contadores eram vendidos. Em algumas situações eles chegavam a cobrar até R$ 15 mil para a instalação de um medidor”, explica o delegado.

O diretor-presidente da distribuidora, Tarcisio Rosa, relata que procurou a delegacia após desconfiar de fraudes em contas de energia elétrica de empresas.

Delegados e representantes da Eletrobras Amazonas Energia falaram sobre a operação de combate à corrupção.





“Recebemos diariamente dezenas de denúncias de clientes e a investigação dessas denúncias levou à realização dessa importante ação de combate à corrupção dentro e fora da empresa. Começamos a desconfiar de fraude quando pessoas de baixa renda iam procurar os postos de atendimento da concessionária para assumir contas de empresas muito grandes, com isso procuramos a polícia”, disse Tarcisio Rosa, alertando aos usuários que se sentiram prejudicados para procurar a concessionária a fim de solucionar o problema.

Ainda de acordo com Tarcisio Rosas, o prejuízo de R$ 30 milhões foi calculado nos 10 meses de investigação da polícia. Entretanto, segundo ele, anualmente, o prejuízo da Eletrobras com furto de energia é de R$ 500 mil, em média.

“Há anos a distribuidora vem agindo para reduzir perdas e fraudes de energia, intensificando inspeções de campo e o uso de tecnologia, entretanto, havia indícios de que os crimes eram praticados de forma articulada e somente com a investigação diligente da DEFCS e do DRCO da Polícia Civil foi possível identificar os suspeitos que atuavam dentro e fora da Empresa”, conta.

Segundo o delegado Felipe Vasconcelos, responsável pela Operação "Luz para Poucos", a atuação investigativa foi a maior ação contra corrupção já registrada na concessionária no Amazonas. As investigações duraram aproximadamente 10 meses.

“Ao longo das investigações conseguimos identificar as diversas modalidades de crimes que essa organização criminosa vinha cometendo dentro da concessionária. Umas dessas modalidades era a transferência de débito de grandes consumidores, com dívidas entre R$ 50 e R$ 150 mil e que eram transferidas pelos atendentes de postos da Eletrobras, que faziam parte do esquema, para pessoas muito pobres. Mas, essas pessoas também eram corrompidas e assumiam essas dívidas para si após receberem valores de R$ 100 a R$ 500”, diz Felipe Vasconcelos.

O delegado adiantou que as investigações em torno do caso irão continuar e que, provavelmente, haverá novos desdobramentos.

Em nota, a Eletrobras se manifestou a respeito da ação, destacando que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. "O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171".

Os membros da quadrilha irão responder pelos crimes de estelionato, peculato, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos com atuação na concessionária de energia elétrica. Os trabalhos foram desencadeados em residências e postos de atendimento da empresa Eletrobras.

