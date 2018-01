Homem é baleado por equipe da Delegacia de Homicídios em perseguição

Manaus - Armado com um revólver calibre 32, um homem, identificado como Felipe Santos, de 26 anos, trocou tiros com policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na tarde desta terça (11), que estavam em campana para a realização de uma investigação. Na ocasião, o suspeito foi baleado na costela e acabou preso. O caso ocorreu na rua Abel, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. Um comparsa de Felipe também foi detido.

De acordo com o titular da DEHS, Juan Valério, o suspeito baleado estava em uma motocicleta com o comparsa, que não foi identificado. "Eles não quiseram atender a ordem de parar o veículo durante abordagem de policiais. Estávamos em uma campana investigando um homicídio quando ocorreu a situação", disse.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, houve uma perseguição e troca de tiros.

Mesmo com fontes afirmando que Juan Valério foi o responsável por balear o suspeito, questionado sobre a origem da bala que perfurou a costela de Felipe, o delegado disse que não poderia afirmar quem foi o responsável pelo tiro. "Não sei se a bala saiu da minha arma ou da arma de um investigador que estava conosco. Só quem poderá afirmar isso será a perícia", completou.

Equipes da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) compareceram ao local da ocorrência para isolar a área. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam a vítima ao Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na mesma zona.

Após o ocorrido, imagens da situação - que circularam nas redes sociais - viraram memes e viralizaram. Um dos internautas comentou que o delegado estava em ótima atuação e parabenizou a ação. "Acho que todas as abordagens deviam ser assim. Bandido tem que saber que temos equipes boas nas ruas", disse.

Outra foto trazia a legenda: "Cadê os arrombados para bater de frente!", uma ilusão a frase dita pelo próprio delegado Juan Valério durante entrevista para um veículo de comunicação local em setembro do ano passado. "Seus arrombados, aqui no Estado tem Polícia”, disse na ocasião. Na imagem é possível ver o delegado em primeiro plano e Felipe ensanguentado no chão, recebendo atendimento do Samu.

Um revólver calibre 32 foi apreendido. Ainda conforme o delegado, o comparsa de Felipe foi preso, em flagrante, e levado ao 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O estado de saúde de Felipe não foi informado.





