Abertura da Colônia de Férias para PCD é marcada por lazer e esporte

Teve início nesta segunda-feira (15), a 3ª edição da Colônia de Férias para PCD (Pessoas com Deficiência). As atividades são realizadas na Minivila Olímpica do Coroado, Zona Leste, até o dia 26.

As aproximadamente 100 crianças inscritas nas atividades participaram, neste primeiro dia, de brincadeiras na piscina, de circuito neuromotor, aula de capoeira e tênis. Todas as crianças receberam lanche ao fim da programação. Para animar o público presente, o evento contou ainda com a apresentação dos "Garis da Alegria".

“As pessoas com deficiência são praticamente marginalizadas em políticas públicas no Brasil inteiro. Então a gente tenta aqui com a Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, a partir da inclusão pelo esporte e de lazer fazer com que essas pessoas sejam atendidas em seu desenvolvimento motor, da capacidade física e psicológica”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em exercício, Rodrigo Guedes.

A animação contou com brincadeiras desenvolvidas na piscina e no campo. | Foto: Mauro Smith e Gian Carlos/Semjel

As atividades serão realizadas de 16h às 18h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, com encerramento marcado para o dia 26 de janeiro com um baile de Carnaval no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.



Animado com as brincadeiras desenvolvidas na piscina, João Nascimento, 8, era pura animação. O pai, Amarildo Pinto, 49, conta que o filho, que sofre de Transtorno do Espectro Autista (TEA), gosta de piscina, inclusive participa das aulas realizadas no CSU do Parque Dez.



“Ele participa da natação no Parque Dez e isso o tem ajudado muito. Tenho certeza que se houvesse mais atratividades como essa, melhoraria ainda mais, porque o desenvolvimento deles está na associação com outras crianças. É onde eles têm o intuito de ver que exista a aproximação de outras crianças, então eles precisam muito disso”, afirmou.

A programação ocorre das 16h às 18h, nas segundas, quartas e sextas. | Foto: Mauro Smith e Gian Carlos/Semjel

Já Luzia da Silva, 52, levou a neta Maria Monteiro, 13, para participar pela primeira vez da colônia de férias e relatou as melhoras obtidas pela neta. “Ela tinha muita dificuldade, pois ela tem hemiparesia esquerda, então todo o lado dela tem dificuldade. Ela faz atividades aqui no Coroado e agora ela está bem mais desenvolvida, antes precisava de minha ajuda e agora já consegue fazer sozinha”, contou.



Participaram ainda da Colônia de Férias para PCD, os subsecretários Elvys Damasceno e Luis Neto.



Programação



As atividades continuam na próxima quarta-feira, 17/1, e já contará com uma das novidades da edição deste ano, o passeio no Parque Cidade da Criança, onde os pequenos poderão interagir com personagens infantis, brincadeiras populares e brinquedos do local.

