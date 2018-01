Reajuste da data-base gera protesto de servidores da Saúde em Manaus

Manaus - Um grupo formado por servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realizou, na manhã desta quarta-feira (24), uma manifestação em frente à sede do governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus. Após a mobilização, uma comissão de servidores foi recebida pelo governador em exercício, Bosco Saraiva.



De acordo com os organizadores, a classe reivindica melhores condições de trabalho e aumento de salário. Luciana Gomes, enfermeira e uma das organizadoras do 'Mots' - Movimento dos Trabalhadores da Saúde, disse que o reajuste data-base, e a volta do vale transporte e do vale alimentação a todos os servidores, são um dos assuntos da pauta do protesto.

"Há quatro anos os profissionais da saúde estão sem reajuste. E não estou falando do aumento real, estou falando do reajuste da inflação. A inflação subiu, as coisas estão subindo e a classe continua recebendo o mesmo salário de 2014", relata a enfermeira.

Ivan Dias, agente de endemias da Fundação em Vigilância em Saúde (FVS), informou que o governo não tem respeitado os direitos previstos no edital do concurso.

"Atualmente, os agentes de edemias recebem, no contra-cheque, apenas R$ 636,16, valor muito abaixo do piso nacional que é de R$ 1.014. Outro direito que nos foi tirado é o vale transporte e o vale alimentação se o trabalhador quiser cuidar da saúde da população tem que tirar do próprio bolso para se alimentar e ir trabalhar", disse.

O vice-governador, Bosco Saraiva, recebeu um grupo de servidoresda Saúde e ouviu as reivindicações da categoria e afirmou que o governo Amazonino Mendes está fazendo um trabalho de reestruturação da Saúde, que envolve melhorias aos profissionais do setor.

Vice-governador, Bosco Saraiva, reuniu com servidores da saúde para ouvir reivindicações. | Foto: Valdo Leão/SECOM

“O doutor Deodato, secretário de Saúde, não está em Manaus e nós vamos conversar com ele assim que ele chegar. Já há um trabalho de reestruturação completa da Susam em andamento. Nós vamos juntar a esse trabalho essas reivindicações de hoje para dar sequência aquilo que é orientação do governador Amazonino Mendes, arrumar nossa casa”, afirmou o vice-governador.

O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato participa, em Brasília (DF), de assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conaas), que conta com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Um outra reunião foi marcada para o próxima segunda-feira (29), Ronaldo Amazonas, representante da Associação dos Servidores da Fundação Alfredo da Matta, lembrou que a categoria tentou, sem sucesso, abrir negociações com governos passados, desde 2016.

“Entregamos nossas reivindicações ao vice-governador Bosco Saraiva e esperamos agora, com ele como interlocutor, abrir as portas pra mantermos a negociação e, sobretudo, a gente possa conquistar as nossas reivindicações”, disse Ronaldo Amazonas.

