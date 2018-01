Quer trabalhar? Sine oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quinta

Manaus - Empregos para repositor de mercadoria, assessor comercial, operador de caixa, entre outras profissões, estão com vagas em aberto no posto de atendimento do Sine Manaus, localizado no Prédio da Ouvidoria do Município, na rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu, na quinta-feira (25). O atendimento para preenchimento de vagas ocorrerá às 8h.

O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a procura da população.



Confira as vagas:

- Repositor de mercadoria (80);

- Operador de caixa (20);

- Assessor comercial (2);

- Atendente de cafeteria (5);

- Supervisor de vendas (1).

Para todas as vagas é exigida experiência de, no mínimo, seis meses comprovada na carteira de trabalho, além de Ensino Médio completo.

Edição: Lívia Nadjanara

