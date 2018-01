Transporte escolar: média de 50 carros irregulares apreendidos

Manaus - Contratar um transporte que possa levar o filho para escola parece uma tarefa simples, mas o que os pais realmente precisam ficar atentos ao contratar esse tipo de serviço os filhos. De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU), atualmente, em Manaus, existem 512 veículos cadastrados junto ao órgão para realizar transporte escolar.

Em 2017, uma média de 50 carros irregulares foram apreendidos e, segundo a SMTU, as principais razões são a falta de cadastro na secretaria, uso de veículo inapropriado para o serviço ou, ainda, a ausência de um auxiliar no veículo para auxílio no transporte.

O trabalho do órgão em relação ao transporte escolar segue sendo intensificado e seguirá assim durante o ano letivo de 2018, por isso a secretaria ressaltou ainda que os pais da criança ou adolescente que desejam saber se o veículo está cadastrado, devem conferir alguns requisitos básicos. São eles placa vermelha, faixa lateral amarela e o número de registro que é composto pelo código da empresa no órgão + ano do veículo + número da frota.

O Em Tempo também procurou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) que, em nota, informou que atualmente dispõe de 141 veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, sendo 62 micro-ônibus e 79 ônibus.

Atenção, pais!



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para dirigir uma condução escolar o condutor deve ter idade superior a 21 anos, habilitação para veículos na categoria D, aprovação em exame psicotécnico específico, curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar e matrícula específica no Detran. Além disso, o motorista não pode ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses e certidão negativa de antecedentes criminais.

Importante observar as condições de higiene, número e estado dos cintos de segurança e cadeirinha apropriada. Busque recomendação de outras pessoas que utilizam os serviços do prestador.

Todo veículo deve ter um monitor supervisionando o trajeto de embarque e desembarque das crianças. O Código de Trânsito não estabelece uma idade mínima para o uso do transporte escolar





Quer ser condutor?

Para obter o registro que autoriza a atividade, o interessado deverá cumprir os requisitos exigidos pela legislação Municipal e procurar o setor de atendimento da SMTU em Flores, munido de toda documentação necessária ao atendimento do pedido.

Características do veículo

Os carros usados no transporte escolar devem ser equipados com tacógrafo; cinto de segurança em todos os bancos; pintura lateral com faixa escrito ‘ESCOLAR’ em 40 X 30 cm; exibir o número de autorização da SMTU no rodapé da porta e na traseira do carro.

Transporte irregular

Quem for flagrado fazendo transporte escolar sem autorização, terá o veículo apreendido e só será liberado após o pagamento de multa de 31 UFMs ( R$ 2.313,53) e descaracterização completa do carro.

