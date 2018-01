Você usa o T1? Veja como está o transporte coletivo no local

Manaus - Desde a madrugada deste sábado (27) começaram as obras de revitalização do Terminal de Integração da Constantino Nery (T1), Zona Sul de Manaus. Ao todo, serão 48 horas ininterruptas de implementação de melhorias no espaço, que retorna ao funcionamento regular na segunda-feira (29).

Aqui estão algumas dicas para quem utiliza o transporte público naquele local.

1. Os usuários do transporte coletivo que utilizam o terminal da Constantino poderão realizar o embarque e desembarque das linhas pela via paralela ao terminal, sentido Centro.

2. Quem usa a Integração Temporal (no período de duas horas) poderá fazê-la em quaisquer paradas do sistema, a partir da avenida Epaminondas.



3. Para o retorno do Centro aos bairros, as linhas de ônibus seguirão o itinerário das avenidas Leonardo Malcher / Ferreira Pena / Ayrão / Constantino Nery.

Durante a realização dos serviços de reforma, os vendedores ambulantes que ocupam o T1 serão realocados para a pista do terminal, que estará interditado. | Foto: Marcelo Cadilhe

Trânsito

O Manaustrans informou que o transporte público está sendo desviado para avenida Ramos Ferreira, seguindo avenida Ayrão e retornando para avenida Constantino Nery sentido Centro/Bairro.

Já no sentido Bairro/Centro, o embarque e desembarque está sendo feito na área externa do terminal.

Ambulantes



Durante a realização dos serviços de reforma, os vendedores ambulantes que ocupam o T1 foram realocados para a pista do terminal, que está interditado. “É uma ação provisória para que a prefeitura possa humanizar o espaço, dando melhores condições para o ambiente de trabalho e para a população”, explica Fábio Albuquerque, subsecretário municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab).

