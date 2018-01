Menino de 11 anos morre com tiro de arma de pressão

Manaus - Ítalo Vasconcelos Valentes, de 11 anos, morreu após ser atingido com um tiro de arma de pressão na região do ouvido direito, disparado pelo próprio amigo, um adolescente de 17 anos. O fato aconteceu no último dia 21 de janeiro, mas a criança acabou indo a óbito na tarde de sexta-feira (26). A família relata que o disparo teria sido acidental, durante uma brincadeira. O caso aconteceu na rua Caingá, conjunto Monte Pascoal, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

O relato do Boletim de Ocorrência (BO), que foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informa que, na tarde do último domingo (21), o adolescente estava brincando com uma arma de ar comprimido, de marca Jade Pro, calibre 5.5, cor preta, que pertence ao pai da vítima, quando, sem querer, o amigo desferiu o tiro contra a criança. A bala conhecida como ‘chumbinho’ perfurou o crânio do menino, por trás da orelha direita.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o menino foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento Eliameme Rodrigues Mady (SPA do Galileia), logo após o ocorrido, transferido e internado em seguida no Pronto Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste. O menino morreu por volta das 16h de sexta por complicações da lesão.

Agentes da DEHS informaram que o caso estava sendo tratado como homicídio culposo - quando o autor do crime não tem a intenção de matar - mas será enquadrado por culpa e responsabilidade do ato. O caso foi transferido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deeai), que trata sobre delitos cometidos por menores de idade. O adolescente autor do disparo foi ouvido na especializada e depois liberado.

A reportagem fez contato com a família para confirmar a versão de que a brincadeira entre os jovens fazia alusão à música que está nas paradas de sucesso “Que tiro foi esse?”. Uma pessoa próxima à família confirmou ter ouvido a versão, mas os próprios familiares não quiseram comentar o assunto.



