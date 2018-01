Retorno às aulas em Manaus terá fiscalização de transporte escolar

Manaus - Contratar um transporte que possa levar o filho para escola parece uma tarefa simples, mas os pais precisam ficar atentos na hora de escolher este tipo de serviço para crianças e adolescentes. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbano (SMTU), atualmente, em Manaus, existem 512 veículos cadastrados, junto ao órgão, para realizar transporte escolar na capital amazonense.

Em 2017, uma média de 50 carros irregulares foram apreendidos e, segundo a SMTU, as principais razões são a falta de cadastro na secretaria, uso de veículo inapropriado para o serviço ou, ainda, a ausência de um auxiliar, no veículo, para auxílio no transporte.

Na última sexta-feira (26), o superintendente da SMTU, Franclides Ribeiro, apresentou aos condutores deste tipo de transporte a lei 1.892, de 30 de dezembro de 2014, que trata sobre o serviço de transportes coletivos escolares de Manaus. Ribeiro reforçou a necessidade de regularização junto ao órgão, para a emissão do termo de registro, licenciamento anual, cadastro de veículo, emissão de autorização para serviços junto ao DETRAN, reversão à particular, vistoria de veículos e transferência de propriedade. “Vamos estar nas ruas, atuando com a fiscalização, verificando a prestação de serviço regular e autuando o irregular. O público escolar e seus familiares precisam ter essa segurança, porque a vida não tem preço”, disse o superintendente da SMTU.

Trabalho da SMTU

O trabalho do órgão em relação ao transporte escolar segue sendo intensificado e continuará assim durante o ano letivo de 2018, por isso a secretaria ressaltou ainda que os pais das crianças ou adolescentes, que desejam saber se o veículo está cadastrado, devem conferir alguns requisitos básicos. São eles: placa vermelha, faixa lateral amarela, o número de registro, que é composto pelo código da empresa no órgão, ano do veículo e número da frota. O EM TEMPO também procurou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) que, em nota, informou que atualmente dispõe de 141 veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, sendo 62 micro-ônibus e 79 ônibus. No período de 2013 a 2017, houve um acréscimo de 122% da frota de transporte escolar na capital amazonense, informou a SMTU.

Atenção pais!

É importante observar as condições de higiene, número e estado dos cintos de segurança e cadeirinha apropriada. Busque recomendação de outras pessoas que utilizam os serviços do prestador de transporte escolar. Todo veículo deve ter um monitor supervisionando o trajeto de embarque e desembarque das crianças. O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece uma idade mínima para o uso do transporte escolar.

Aplicativo

O Sindicato das Empresas, Microempresas e Transportadores Autônomos de Transporte Escolar no Amazonas (SINDETESC) divulgou também, na sexta-feira, o aplicativo chamado TransKids, pelo qual os pais ou responsáveis monitoram a localização do veículo em tempo hábil, fornecendo informações como o exato momento em que o passageiro sai da sua origem e chega ao seu destino, por meio de GPS.

Dentre outros benefícios elencados e obrigatórios para a categoria, estão a especialização de condutor escolar, cursos de direção defensiva, primeiros socorros, relações interpessoais e legislação, todos realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran–AM).

