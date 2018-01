Carro capota e deixa uma pessoa ferida no Centro

Manaus - Dois acidentes interromperam o trânsito na Zona Sul de Manaus no início da tarde deste domingo, na avenida Joaquim Nabuco, no Centro e na rua Kako Caminha, bairro Presidente Vargas. Até o fechamento da publicação ambas as ocorrências aguardavam remoção dos veículos para liberação das vias.



No primeiro acidente, um capotamento que ocorreu por volta das 14h no cruzamento da avenida Joaquim Nabuco com avenida Japurá, uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida para uma unidade hospitalar.

De acordo com informações de Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), dois veículos,um Fiat Uno de placa PHD 1647, de cor branca, tipo furgão, e um Gol de placa QNM 4809 de cora branca, se chocaram, onde o Fiat Uno acabou capotando.

O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo | Foto: Lilian Beatriz

O passageiro do Fiat Uno, Ronisson Alves Sampaio,32, foi a vítima com ferimentos mais graves e precisou ser removido e depois encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Por volta das 14h17 uma plataforma foi enviada para remover os veículos e liberar a via.

Tombamento

Outro acidente que atrapalhou o trânsito em Manaus, aconteceu na rua Kako Caminha, também por volta das 14h. Um trator do tipo rolo compactador, enquanto estava sendo transportado, tombou e acabou atrapalhando o tráfego dos veículos. Não houve feridos.

Rolo compactador caiu de carreta na rua Kako Caminha | Foto: Lilian Beatriz

Os agentes do Manaustrans já estavam no local, orientando os condutores. O rolo compactador e a carreta que o transportava, de placa NOR 8447, estavam aguardando o guincho da empresa responsável, para efetuar a remoção, de ambos os veículos.

