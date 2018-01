Cachorro é encontrado com ferro atravessado no corpo, na ZL

Manaus - Um cachorro foi resgatado por volta das 16h deste domingo (28), após ter pulado o muro da casa onde vive e ter caído em cima de um ferro de uma residência em construção, próximo a um barranco. O animal teve sua parte traseira atravessada pelo vergalhão de ferro no momento em que o Batalhão Ambiental chegou ao local.

O dono do animal explicou que havia saído no momento do acidente. "Ele é um daqueles bichinhos sapecas que correm atrás do dono", disse.

O fato aconteceu na rua Crajari, na comunidade Novo Reino, Zona Leste. Segundo informações dos bombeiros, o cachorro foi devidamente imobilizado e levado pelo dono a uma clínica veterinária para os cuidados médicos.

