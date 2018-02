Casa pega fogo e tem perda total no Nova Vitória

Manaus - Uma casa pegou fogo e teve perda total durante a forte chuva desta sexta-feira (2). A residência está localizada na rua do Aterro, bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. De acordo com relatos, vizinhos perceberam que algo estava errado no local e, imediatamente, chamaram os bombeiros, por volta das 11h. Não havia nenhum morador dentro da casa no momento do sinistro.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbam), apesar do chamado dos vizinhos, no momento em que a equipe chegou no local a casa estava em chamas há algum tempo e a perda material já era total. Os relatos também dão conta de que moradores já haviam tentado apagar as chamas, mas sem sucesso.

Como não havia moradores no momento do incêndio, ninguém ficou ferido. As causas do sinistro ainda não foram informadas pela equipe do Cbam e devem ser investigadas pela corporação.

Apartamento

Em 11 de janeiro, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbam) foram acionadas para atuarem no combate a um incêndio em um dos apartamentos do condomínio Total Ville, na avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 11h20, o Cbmam informou que as chamas no apartamento foram controladas por uma equipe da portaria do condomínio. Ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Militar e Samu também foram acionadas para a ocorrência. O condomínio está localizado próximo à avenida Torquato Tapajós e, segundo os bombeiros, o chamado para socorro foi solicitado por funcionários da portaria do residencial.

