Morador de rua é morto com quatro facadas no Jorge Teixeira

Manaus - Um morador de rua, ainda não identificado, foi assassinado com quatro facadas na madrugada desta quarta-feira (7), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com testemunhas, por volta 5h, a vítima foi vista sentada em uma cadeira de balanço, em uma calçada onde funciona um ponto de mototáxi, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta, de características não informadas.

“O garupa desceu da moto e deu uma facada no peito do homem, a vítima ainda correu, mas foi perseguida e esfaqueado outras três vezes nas costas”, contou um mototaxista, de 32 anos, que não quis ter o nome divulgado.

Ainda segundo as testemunhas, os suspeitos fugiram sem ser identificados. A vítima não foi reconhecida por nenhum morador e comerciante da área.

Policiais militares da 30ª Cicom atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito do crime foi localizado. Uma equipe do Samu também foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Uma mochila, com alguns objetos e produtos de higiene, que pertenciam a vítima foram encontradas no local, porém nenhum documento de identificação foi achado entre os pertences.

O corpo do morador de rua foi encaminhado ao IML, onde aguarda por identificação. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

Outro caso

Na manhã da última sexta-feira (3), um morador de rua, de 37 anos, foi esfaqueado, na rua 24, do bairro Alfredo Nascimento, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Samu, a equipe foi acionada para atender a ocorrência por volta das 5h30. Ao chegarem no local, os paramédicos encontram o homem todo ensanguentado.

O morador de rua foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, e recebeu atendimento médicos.

