Interdição da Djalma está suspensa! Ao menos até depois do Carnaval

A Prefeitura de Manaus informa que está cancelada a interdição da avenida Djalma Batista, entre as ruas João Valério e Pará, Zona Centro-Sul, prevista para a partir desta sexta-feira (9), por conta das festividades de Carnaval e da necessidade de desviar o trânsito do entorno do Sambódromo para a Djalma Batista, durante o Desfile das Escolas de Samba.

O cancelamento também leva em consideração a realização de bandas e blocos carnavalescos na área. Sendo assim, o início das obras preventivas, para a recuperação da antiga rede de drenagem subterrânea da avenida, será realizado após o período carnavalesco, com nova data a ser divulgada.

Obras

O trecho na avenida Djalma Batista que seria interditado na próxima sexta-feira (9) receberia uma obra emergencial de substituição de tubulação subterrânea, entre as ruas João Valério e Pará.



A necessidade de interdição foi definida em reunião na quarta-feira (7), após análise dos técnicos da Manaus Ambiental, Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, e o Manaustrans. A linha de atuação da obra emergencial para troca de tubulação subterrânea na avenida Djalma Batista devem ser executados futuramente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

De acordo com o prefeito em exercício e titular da Seminf, Marcos Rotta, o trabalho preventivo deve evitar possíveis transtornos no futuro.



"A intenção é fazer a interdição da Djalma Batista para substituição de um tubo que tem mais de 30 anos. Nós percebemos que ele sofreu um achatamento depois da intervenção da Pará", explicou Rotta.



Ainda segundo o prefeito em exercício, a prefeitura de Manaus está trabalhando em conjunto com os demais órgãos e principalmente com Manaustrans, para definir rotas alternativas para o trânsito da região, no momento em que for definida a interdição no local.

Conforme o diretor de engenharia do Manaustrans, Manoel Reias, o órgão e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), já definiram rotas por onde as linhas de ônibus que passam pelo local devem circular durante a futura interdição.





