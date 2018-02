Acidentes deixam vítimas presas às ferragens e um em estado grave

Manaus - Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em acidentes entre a madrugada desta segunda-feira (12) e a noite do último domingo (11). Em um dos casos, duas vítimas ficaram retidas nas ferragens após a colisão de dois veículos. Uma outra vítima, o jovem Juan Dieglas de Sousa Brito, de 23 anos, está em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Norte de Manaus.

As vítimas foram levadas ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. | Foto: Divulgação/Cbmam

Por volta de 23h deste domingo, dois veículos, um modelo Polo e o outro modelo Palio, colidiram na curva entre as avenidas Sete de setembro e Joaquim Nabuco, no Centro, Zona Sul da cidade. No momento da colisão, o polo estava com três ocupantes, incluindo o condutor e no Palio havia apenas duas pessoas.

Duas das vítimas ficaram presas às ferragens do Palio e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) precisou ser acionado para fazer a retirada dos feridos de dentro do veículo. Ainda de acordo com o Cbmam, o condutor do Polo, identificado como Manoel Ribeiro, apresentava sinais de embriaguez, os outros dois ocupantes não foram identificados e também não se apresentaram a equipe da corporação que foi ao local.

O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para retirar as vítimas das ferragens. | Foto: Divulgação/Cbmam

O motorista do veículo Palio, não identificado pela equipe dos bombeiros, além da passageira, identificada como Ivanuzia, também apresentavam sinais de embriaguez. Ainda de acordo com a equipe dos bombeiros, o motorista ainda chegou a perder a consciência enquanto estava sendo retirado das ferragens. As vítimas foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.



Atropelamento

Outro rapaz, identificado como Juan Dieglas de Sousa Brito, de 23 anos, foi atropelado por um táxi, durante a madrugada desta segunda, por volta das 2h, na avenida Constantino Nery. Não há notícias a respeito da identidade do motorista e informações do veículo que atingiu Dieglas. De acordo com a mãe da vítima, o rapaz está internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

O acidente ocorreu por volta das 23h deste domingo. | Foto: Divulgação/Cbmam

Segundo informações de internautas, uma vítima, não identificada, foi atropelada na Avenida Djalma Batista com a Darcy Vargas, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Ainda de acordo com informações, o condutor fugiu do local e a vítima morreu após a colisão.

