Suposto artefato explosivo é detonado na Zona Sul de Manaus

Manaus — Um suposto artefato explosivo foi encontrado na tarde desta terça-feira (13) na avenida Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O pacote estava próximo a uma parada de ônibus e do prédio seccional sul da Polícia Civil, onde também funciona a 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Leia também: Taxista que torturou jovem por não pagar corrida é preso em Manaus

De acordo com informações da Polícia Militar, o suposto artefato foi encontrado por um funcionário da Polícia Civil. Ao passar pela calçada, ele observou um pacote verde com características similares a fogos de artifício. Por questões de segurança, a avenida foi interditada até o trecho do cruzamento com a rua Taumaturgo Vaz, próximo a uma fábrica alimentícia.

O Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) foi acionado para detonar o suposto explosivo. De acordo com o tenente Lucas Padilha, o procedimento usual é de destruição imediata por questões de segurança. "Foi realizada a detonação e acionamos a perícia técnica para verificar a possível origem do artefato", explicou. "Em seguida, a Polícia Civil realizará a coleta de vestígios do suposto artefato".

Leia mais:

Casal rouba moto, cai durante fuga e é preso pela PM na Cidade Nova

Suposto travesti é executado com mais de 25 tiros em Manaus

Sobrinho de João Branco é executado no Cidade de Deus