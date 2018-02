Crianças encontram corpo boiando em igarapé na Matinha

Manaus - Um morador de rua conhecido como "Macaquinho" foi morto com três facadas na tarde desta terça-feira (13), o corpo foi encontrado por crianças, boiando no igarapé do Franco, entre os bairros Presidente Vargas e São Jorge.

De acordo com um homem que preferiu não se identificar, crianças estavam passando pela ponte que tem no local quando viram o corpo boiando. Eles pediram ajuda de moradores que puxaram o corpo com uma rabeta.

Ainda segundo a testemunha, a vítima é morador de rua, e costumava trabalhar como limpador de vidros nos sinais da região.

O homem foi encontrado com uma corda envolta do pescoço. De acordo com a perícia, um corte profundo no pescoço também é visível.

A ocorrência foi atendida por policiais da 5a Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

