Após fuga, Seap faz transferência de presos de Manacapuru para Manaus

No interior do Amazonas houve registro de fuga na Unidade Prisional de Itacoatiara e na delegacia de Manacapuru. | Foto: Divulgação

Manaus - Embora o sistema prisional de Manaus não tenha registrado nenhuma alteração no final de semana e feriado de Carnaval, no interior do Amazonas houve registro de fuga na Unidade Prisional de Itacoatiara e na delegacia de Manacapuru.



Itacoatiara

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho, o preso Ronald Lavareda Lima, que fugiu de Itacoatiara durante esse feriado, já foi recapturado pela Polícia Militar do município. “A direção da Seap na unidade acionou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) sobre o ocorrido. Após buscas na cidade, os policiais recapturaram o foragido”, explicou.

Manacapuru

Em Manacapuru, houve fuga de presos custodiados na delegacia do município durante o feriado. Nesta quarta-feira (14/02) foi realizada a transferência de 22 detentos para a capital, sendo 21 homens e uma mulher. Os presos foram encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), localizada nas dependências do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). A detenta foi conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

O secretário Cleitman Coelho acompanhou os procedimentos de transferência em Manacapuru e o recebimento dos mesmos em Manaus, para avaliar as unidades mais adequadas para custodiar os presos transferidos. “Os detentos vão passar pela triagem que irá examinar as fichas e certidões carcerárias para filtrar para quais presídios eles serão encaminhados, priorizando não só a segurança e integridade física de cada um, mas também a estabilidade do sistema prisional de Manaus”, explicou o secretário.



Construção de nova unidade em Manacapuru

De acordo com a assessoria, o Governo do Amazonas está concluindo o processo licitatório que irá habilitar a empresa responsável pela construção de uma unidade prisional em Manacapuru.



Os recursos para a obra são oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que disponibilizou uma verba para diversos estados da Federação, no final de 2016, para que realizassem investimentos em melhorias no sistema prisional. A nova unidade irá ofertar 286 novas vagas ao sistema prisional.





Leia mais:

Preço da gasolina pode ser cobrado até R$ 7,16 nesta sexta

Postos do Sine selecionam candidatos com até 140 vagas de emprego

Saiba como regularizar sua empresa endividada