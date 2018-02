Estudantes podem fazer cadastro ou recadastro durante o ano inteiro

Manaus - Mais de 184,6 mil estudantes já fizeram o cadastro e o recadastro do cartão passafácil para ter o benefício da meia passagem em 2018. O recadastramento, que tem o prazo até esta sexta-feira, 16, não expira, porém os estudantes que perderam o prazo, terão os cartões suspensos para fazer a recarga a partir de segunda-feira, 19. A data é estipulada para não confrontar com a cota de férias e o início das aulas.



De acordo com a coordenadora atendimento do Sindicato das Empresas de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Nara Simões, foram feitos 21.838 novos cadastros e 162.794 recadastros até esta sexta, 16. Os estudantes podem fazer o procedimento durante o ano inteiro e devem aguardar suas respectivas instituições de ensino validarem os recadastros, para que o Sinetram possa liberar as cotas de cada aluno.

“Esse prazo estipulado pela prefeitura é para que o aluno não fique suspenso de comprar créditos com o início das aulas, pois hoje (16) encerra a cota de férias. Quem não fez o recadastramento não poderá recarregar o cartão. Esse procedimento pode ser feito durante o ano inteiro e só pelo site disponibilizado pela prefeitura. Lembramos que quem estipula a cota de recarga não é o Sinetram e sim a instituição de ensino”, destaca a coordenadora.

Ainda de acordo com Nara, os estudantes que já estão aprovados e não estão conseguindo comprar créditos nos postos terceirizados, devem se dirigir a qualquer posto do Sinetram, para que seja feita a atualização cadastro e a liberação das compras. “No Sinetram só deve vir quem solicitou o cartão e vem aqui receber, ou quem teve o cartão bloqueado por algum motivo. Hoje todo procedimento é feito via internet”, finaliza.

O site para o recadastro é o estudantes.manaus.am.gov.br o estudante deve ter o número do cartão e a senha do primeiro cadastro. Caso não tenha, ou não está conseguindo recuperar pelo site, basta entrar em contato com a central de atendimento do Sinetram, através do 2123-0700 no horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

