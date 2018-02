Taxa do Zona Azul segue sem ser cobrada no Centro

A Prefeitura de Manaus informa que a fase educativa do sistema de estacionamento rotativo “Zona Azul” será estendida, sem cobrança de taxa pelo uso das vagas. A cobrança do sistema, prevista para iniciar neste sábado (17), foi prorrogada por determinação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que definirá um novo prazo e a redução no valor da hora de estacionamento nas vagas.

“Estamos promovendo a democratização das vagas de estacionamento no Centro de Manaus, oportunizando o trabalho formal para dezenas de ex-guardadores (flanelinhas) e queremos que todo o processo de adaptação da população ao Zona Azul seja tranquilo e transparente”, explicou o prefeito de Manaus.

Leia mais: Saiba como utilizar o aplicativo do estacionamento rotativo Zona Azul

Ainda segundo Arthur Neto, o modelo em implantação na capital amazonense segue as experiências exitosas de cidades como Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo.

O Zona Azul conta, inicialmente, com 1,5 mil vagas de estacionamento. Em um mês de plena operação, a meta é chegar a um total de 3 mil e, em três meses, 5 mil vagas devem estar funcionando.

As vagas de estacionamento estão disponíveis na avenida Eduardo Ribeiro e nas ruas 10 de Julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de Maio, Costa Azevedo, Marçal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo D’Almada, Joaquim Sarmento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. O sistema irá funcionar de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, de 8h às 17h. No domingo não haverá cobrança.

Edição: Lívia Nadjanara

