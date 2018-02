Familiares e amigos de PM morto no trânsito pedem Justiça

Manaus - Familiares, amigos e colegas de trabalho do sargento da Polícia Militar Antônio Sérgio Ramos dos Santos, morto em acidente de trânsito no dia 8 deste mês, foram às ruas pedir Justiça. O grupo se reuniu em frente ao Clube dos Sargentos e Subtenentes da PM, na manhã deste sábado (17) com faixas e carro de som e seguiu para a Delegacia Especializada em Crimes no Trânsito.

O presidente do clube, sargento Francisco Pereira, informou que a corporação e os familiares vão fazer o que estiver ao alcance para que o suspeito, o empresário Clóvis Maia, seja preso. "É revoltante saber que o assassino de um pai de família ainda está solto e foi indiciado apenas por crime culposo, em que a pena é mais branda", comentou.

Pereirinha, como é conhecido o sargente, disse ainda que o objetivo da família é que o crime seja enquadrado como doloso, quando há a intenção de matar, com a agravante de omissão de socorro. "Desta vez foi com um PM, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa. Esse cidadão é um criminoso que tem que ser punido com uma sentença exemplar", disse.

A viúva do sargento Sérgio Ramos, Leide dos Santos, disse que quando soube que o caso seria enquadrado como culposo apenas se sentiu abandonada pela Justiça. "A sensação que dá é que a Justiça quer dizer que meu marido se matou. Me sinto totalmente impotente, minha estrutura está abalada e ainda não temos o apoio da verdade", lamentou.

Relembre o caso

O PM Sérgio Ramos foi atropelado e morto no dia 8 de fevereiro

por uma BMW branca de placa PHY-5250, que - segundo testemunhas - estava em alta velocidade. O policial estava voltando para casa depois de ter saído do velório de um amigo, também policial militar.

O motorista que atropelou e matou o policial militar se apresentouno dia 15 de fevereiro na sede da Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (Deat). O homem estava na companhia do advogado e está sendo indiciado por homicídio culposo. Após ser ouvido, ele foi liberado.

De acordo com o delegado da Deat, Luiz Humberto Monteiro, o motorista disse que o PM estava vindo na contramão e, quando o avistou, não teve tempo de manobrar para evitar a colisão. Ele negou que estivesse em alta velocidade, contradizendo a informação passadas pelas testemunhas às autoridades após o ocorrido.

"Ele informou que estava indo de casa para o trabalho e, ao atingir o motociclista, ficou muito nervoso", explicou Luiz.

O delegado ainda informou que uma mulher que passava pelo local deu carona para o motorista, que teria ficado em estado de choque. "Ao chegar no trabalho, ele pediu que alguns funcionários fossem ao local do acidente. Porém, quando chegaram lá, o PM já estava morto", completou.

Ainda segundo o titular da Deat, foi solicitado imagens das câmeras de segurança, que possam existir no local, para verificar o que de fato ocorreu durante o acidente. Além disso, será feito uma acareação entre as testemunhas. O produto desse confronto de depoimentos será anexado ao inquérito policial.

Edição: Lívia Nadjanara

