Ganhadora recebe os prêmios da promoção 'Ano Novo com o pé direito'

Manaus - O começo de ano marca um período de planejamento e reorganização da vida, mas fazer isso com mobília e casa reformada é bem melhor. A feirante Elizelma Furtado, 35, experimentou essa sensação ao receber na manhã deste sábado (17) a mobília novinha em folha da Apa Móveis, para sua kitnet, além da pintura do local toda refeita pela Dismonza Tintas.

Elizelma foi a grande vencedora da promoção “Ano Novo com o pé direito” do EMTEMPO em parceria com a Apa Móveis e Dismonza Tintas. Com a frase “Porque a situação está feia né maninho! O dinheiro que eu ganho só dá para comprar o jaraqui e a farinha e, já está Em Tempo de eu ganhar meus móveis novos, grata”, a vendedora de pastel conquistou a produção e os organizadores da promoção.

Vencedora da promoção casa nova Em Tempo | Foto: Marcelo Cadilhe

A pequena kitnet de apenas um quarto e banheiro fica localizada no bairro Betânia, mais precisamente na rua São Jerônimo. Elizelma contou que os prêmios chegaram em ótima hora, em um momento que ainda existe dificuldade financeira. A feirante mora com o marido, o taxista Jorge Luis Costa, 53, e o filho Matheus Pereira de 9 anos. A filha Alice Pereira, 11, mora com a tia, mas sempre visita a kitnet da mãe nos fins de semana.

Jorge comprou o jornal EMTEMPO e viu a promoção, momento em que avisou a esposa sobre a possibilidade de ser contemplado. Mas Elizelma achava difícil ganhar, mesmo assim elaborou a frase criativa e mandou para os organizadores, até que recebeu uma surpresa ao saber que tinja ganho. “Eu não lembrava mais da promoção, fiquei contente demais quando soube”, disse.

Vencedora da promoção casa nova Em Tempo | Foto: Marcelo Cadilhe

Ainda de acordo com Elizelma o aluguel de R$ 450 fica imprensado no orçamento, mas dá para pagar e sonha no futuro próximo se mudar para um lugar ainda maior por conta dos filhos que já estão crescendo e vão precisar de mais espaço. Com a reforma, a atual casa de Elizelma, foi totalmente limpa de mofos e pintada.

O técnico da Dismonza Tintas, responsável pelo serviço, Matheus Dallastra, disse que a casa foi encontrada com problema típico na pintura decorrente da umidade da região, que é o surgimento de fungos e mofos. “Após remover o paliativo foi feita a pintura com a tinta toque de seda, tinta Premium da Suvinil, que tem toque refinado e é totalmente lavável, e deixou um resultado excelente”, explicou.

Elizelma recebe conjunto de sofá da Apa Móveis | Foto: Marcelo Cadilhe

O prêmio foi noticiado na última segunda-feira (17), ao vivo no programa Agora da TV EMTEMPO. A entrega dos móveis foi feita com transmissão ao vivo do Portal EMTEMPO pelo Facebook e da rádio Nativa FM, ambos do grupo Raman Neves de Comunicação, selando a parceria com grandes empresas locais.

