Prefeitura conclui primeira etapa de obras na avenida Djalma Batista

Manaus - A primeira etapa de obras para a recuperação da antiga rede de drenagem na zona Centro-Sul, no trecho que compreende a avenida Djalma Batista e a rua Pará, foi concluída nas primeiras horas deste sábado (17) pela Prefeitura de Manaus. O EMTEMPO acompanhou, no fim da manhã deste sábado, o trabalho dos operários que não prejudicou a passagem de pedestres e carros pelo local.

Os trabalhos foram iniciados no fim da tarde da sexta-feira (16), quando equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) começaram a correção da rede de drenagem e executaram a troca de tubos rompidos que passam por baixo da rede de fast-food localizada no cruzamento da Djalma Batista com a Pará.

O trabalho será realizado por etapas e atende a uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, para que os serviços causem menos transtornos à população. "Vamos fazer grande parte do serviço à noite e evitar ao máximo mexer com o trânsito. Será a solução definitiva para esse trecho”, garantiu o prefeito Arthur.

Após a assinatura da ordem de serviço, na próxima sexta-feira (23), a prefeitura dará continuidade à obra. Além do desvio da rede, já iniciado, também será feita a substituição da tubulação de drenagem e correção em vários trechos a partir do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, trabalho que, segundo a Seminf, evita grandes alagações na cidade.

"Trabalhar por etapas programadas foi a solução encontrada pelo prefeito Arthur Neto e a equipe de engenharia da Seminf. A determinação do prefeito é para que façamos a obra sem maiores transtornos, visto que é em um grande corredor viário da cidade. Porém, essa é um trabalho necessário pois toda essa tubulação na via tem mais de 30 anos de uso”, acrescentou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta.

