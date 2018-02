Acidentes de trânsito fazem duas vítimas fatais no final de semana

Manaus - Dois acidentes de trânsito na noite deste sábado (17) fizeram duas vítimas fatais em Manaus. O primeiro aconteceu na rua Major Gabriel, Centro, Zona Sul de Manaus e o segundo na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro- Sul.

No total, os acidentes de trânsito deste fim de semana envolveram cinco pessoas. O primeiro caso foi por volta das 20h30 na rua Major Gabriel próximo ao bar Sinucão. O condutor invadiu a pista matando duas pessoas, Almir Alencar Sobreira, de 40 anos, e Jeferson Veiga, de 49 anos, e deixando ferido José Lázaro Conte, 46 anos.

Leia também: 'Piratas' atacam embarcação no Tarumã; vítimas estão desaparecidas



Motorista invade calçada e mata duas pessoas na Major Gabriel | Foto: Divulgação

A 24º CICOM atendeu a ocorrência e prendeu o condutor. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) para as investigações. A vítima que sobreviveu foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto (HPS), Zona Centro-Sul de Manaus.

Zona Centro-Sul

O outro caso de acidente de trânsito envolveu um casal. Luciano da Mota Pinto, de 30 anos, conduzia um veículo celta, cor preta, por volta das 2h30 da madrugada no sentido centro/bairro na avenida Torquato Tapajós, quando perdeu a direção e colidiu com um ponto de ônibus. A esposa Katleen Ribeiro Freitas, de 27 anos, também estava no veículo, bateu o tórax e abdômen, enquanto Luciano teve escoriações e ficou preso nas ferragens.

Motorista fica preso em ferragens depois de perder o controle do veículo | Foto: Divulgação

O Samu e o Corpo de bombeiros foram acionados para fazer a retirada de Luciano das ferragens. Ele foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto (HPS) e Katllen seguiu para o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo (HPSP). Não houve atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

Confira as imagens do acidente da avenida Torquato Tapajós:

motorista fica preso em ferragens após acidente de trânsito na Torquato Tapajós | Autor: Divulgação

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Inpa abre vagas para doutorado em Biologia de Água Doce em Manaus

Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara

Ganhadora recebe os prêmios da promoção 'Ano Novo com o pé direito'