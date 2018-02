Com sonho de ser policial, criança comemora 3 anos com PMs de verdade

Manaus - Um "ocorrência" foi registrada na 3º CICOM, solicitando a presença de policiais na noite de sábado (17) na rua José de Macedo, bairro Petrópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O motivo? Foi a festa de três anos de David Júnior, muito fã de policiais ele realizou o sonho de ter PMs em sua festa de aniversário.

A festa de três anos de David não ia acontecer, mas amigos e familiares se mobilizaram para fazer o melhor aniversário do garoto. O pai da criança, David Benzaquen Filho, de 33 anos, conta que sem saber como levar os policiais a festa do garoto, recorreu a uma amiga, que solicitou a 3º CICOM, localizada no bairro Petrópolis, a presença de militares na festa, já que o garotinho sonha em ser policial um dia.

Leia também: 10 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo após o Carnaval



O pai conta sobre essa admiração do menino que começou desde cedo. " Tudo começou muito natural. Desde que começou a falar e ele via a policia, ficava agitado nos chamando e mostrando. Até os brinquedos ele prefere tudo que seja de polícia', descreu o pai.

A mãe Adriana Farias, de 27 anos, completou. " Eu acho que o barulho da sirene marcou ele. Como sempre foi espontâneo ele fica muito agitado com qualquer coisa de polícia, até vídeos ele pede para ver no meu celular. Eu acho bom ele admirar os policiais dessa forma", finalizou.

No dia da festa, os plantonistas da noite eram o sargento Clodoaldo Braga e o soldado Sebastião Ferreira que foram até a festa de aniversário do menino. O PM Sebastião conta que ficou surpreso com a repercussão do caso. “ Como nós que estávamos de plantão neste dia, a presença ficou sobre nossa responsabilidade. Chegamos por volta das 21h, a rua estava tomada de crianças. Assim que entramos e ele nos avistou a primeira reação foi um susto, mas quando ele percebeu o que era, ele veio correndo assim como a família que foi logo cantando parabéns. Saímos do carro naquele alvoroço, peguei ele no colo e terminamos de cantar o parabéns. Depois tive a chance de conversar com o garoto que disse que quer ser policial quando crescer", relatou o PM

Soldado Sebastião Ferreira entrega de presente um carro de polícia para David Júnior, fã de PM. | Foto: Reprodução

O soldado ainda acrescentou que espera trabalhar com David algum dia. "Eu falei para o David que daqui há 15 anos estarei aguardando por ele para trabalharmos juntos", finalizou emocionado.

O garotinho terminou a noite recebendo o presente das mãos dos policiais, um "carrinho" de polícia.

Confira o vídeo:

PMs entregam presente para garoto de três anos que é fã de policiais. | Autor: Reprodução

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Sintomas do câncer podem se assemelhar aos de doenças da infância

Você tem estrias? conheça as causas e formas de prevenção

Miopia atinge mais de 90% da população mundial, diz médico de Manaus