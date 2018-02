Operação 'Volta as aulas' do Detran expõe caos no trânsito da capital

Manaus - Em dia em que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu sua temporada de mobilização pela segurança no trânsito para pais e responsáveis por conduzir os filhos às escolas em operação de voltas às aulas a realidade do tráfego nas principais vias da cidade estava longe de atender às legislações.

Apesar da fiscalização de agentes de trânsito em vários pontos da cidade, pais de alunos e motoristas que trafegam próximo das escolas neste início de ano letivo foram enfáticos em apontar que existe falha na operação, uma vez que as orientações não surtem efeito na condução dos motoristas.



Segundo eles, o problema está na sinalização precária de faixas de segurança para pedestre e falta de espaço próprio para estacionamento. "Muitos pais tem dificuldade de estacionar aqui na Djalma (Batista) por causa disso; falta espaço para estacionar e sinalização que oriente os motoristas. Tudo isso atrapalha a nossa vida e das outras pessoas", falou uma mãe que todos os dias precisa deixar os filhos em uma escola na avenida.

"A gente dá sinal, mas ninguém respeita, nós somos prejudicados pela falta de espaço tanto dentro da escola como fora dela. Na escola são muitos alunos para poucas vagas de estacionamento e na rua não há condições de estacionamento", acrescentou.

Jorge Ney é taxista há 14 anos e conta as dificuldades que enfrenta nesse período de volta as aulas. "As dificuldades são intensas. Quando chega no período das aulas, como esse, os pais deixam seus filhos de carro e fazem aquela fila enorme na frente da escola. Às vezes, fazem fila dupla e não querem nem saber quem está atrás e querendo passar. É culpa só deles? Não. Se tivesse mais agentes de todos os órgãos de trânsito para orientar os motoristas e fiscalizar, isso não aconteceria tanto", disse.

Segundo o diretor do Detran, Vinícius Diniz, a ação promovida nesta segunda-feira (19) visa proporcionar mais segurança para os pais, alunos e motoristas nesse período de volta às aulas. "As ações serão realizada em todas escolas da capital e em alguns municípios. Agentes do Detran estarão nesses locais, orientando os familiares e os motoristas, por meio de abordagens educativas nas ruas e dentro das instituições de ensino", relatou.



Campanha 'Volta as aulas'



Escola escolhida para início da campanha fica em área residencial e estava com tráfego tranquilo. | Foto: Júnior Mello

De acordo com o diretor do Detran, a campanha será realizada no período de 30 dias. "A campanha tem por objetivo proporcionar mudanças de comportamento no trânsito, seja como pedestre ou passageiro" disse.



Questionado sobre as possíveis soluções a respeito dos carros que se acumulam em frente ás escolas durante todo o período letivo, o diretor preferiu não dar mais detalhes, afirmando que as ações para acontecer dependiam do envolvimento de outros órgãos e que se tratava de um assunto que geraria polêmica.

