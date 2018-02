Polícia continua buscas pelo suspeito de assassinar grávida em ramal

Manaus - A polícia ainda procura pelo suspeito de matar da dona de casa Letícia Jeffrey Nogueira, de 35 anos, grávida de sete meses, que teve o corpo encontrado enterrado em um sítio localizado no km 21 da BR-174, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O filho da vítima, de apenas 1 ano e 1 mês de idade, estava desaparecido desde a descoberta do corpo e foi localizado com parentes do companheiro de Letícia, identificado como João Paulo.

No início das investigações a polícia informou apenas que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) não tinha condições de afirmar a autoria do crime, embora a principal suspeita recaísse sobre o companheiro de Letícia, o caseiro João Paulo.

A reportagem entrou em contato com os familiares de Letícia e, de acordo com eles, a criança foi entregue por João Paulo e está vivendo com os parentes em Itacoatiara (a 165 km de Manaus).

Em nota, o delegado Rodrigo Azevedo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o caso ainda continua sob investigação. "Mais informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar o andamento do processo", disse.



