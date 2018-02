Matou para não morrer: assassino diz que foi jurado de morte por Neném

Mateus assassinou Neném para não ser morto pelo traficante | Foto: Divulgação

Manaus – “Ele matou para não ser morto”, disse o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), Juan Valério. Ainda de acordo com ele, Mateus Siqueira Gomes, de 20 anos, conhecido como "Kaká" foi jurado de morte pelo traficante Francisco Adelandio Marques Carioca, o “Neném”, de 34 anos, sobrinho do narcotraficante da Família do Norte (FDN), João Pinto Carioca, o "João Branco”.



A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que reuniu agentes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Departamento de Repressão ao Tráfico Organizado (DRCO) a Dehs. Segundo a polícia, Mateus estava "caçando" o traficante após ser jurado de morte por ele. O assassino se aproveitou do momento em que "Neném" foi ao barbeiro e estaria vulnerável.

Ainda de acordo com Valério, Mateus realizava muitos roubos de veículos na área do conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. “Esses delitos atrapalhavam o andamento do tráfico na região porque atraíam a atenção da polícia para a área”, explicou o titular da Dehs. Por esse motivo, "Neném" expulsou o menor do bairro e o proibiu de cometer delitos no local.

O jovem se aproveitou do momento em que Neném foi ao cabeleireiro para assassiná-lo. | Foto: Divulgação

‘Agi em legítima defesa’



Em depoimento, o assassino do sobrinho de João Branco diz que agiu em legítima defesa, para não ser morto. “Ele ia me matar e eu apenas o matei antes”, disse em depoimento à Dehs.

Mateus também faz parte da facção criminosa Família do Norte (FDN), portanto, as teorias que a morte de "Neném" seria motivada por disputas entre facções criminosas não se aplicam ao homicídio. “Esse foi um caso isolado”, afirmou Juan Valério.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil | Foto: Divulgação

Mateus e um outro comparsa cometeram o homicídio no último dia 12 de fevereiro. De acordo com policiais, a dupla chegou em uma motocicleta, de características desconhecidas, e atirou na vítima. "Neném" foi atingido por vários tiros, principalmente, na região da cabeça. Ele teve morte instantânea, segundo o que apontou a perícia.

Edição: Bruna Souza

