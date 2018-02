Quadrilha da FDN é presa enquanto saía para atacar grupo do PCC

Manaus - Um grupo de pelo menos 20 pessoas foi preso durante uma operação da Polícia Civil. Os suspeitos são integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). A casa onde a quadrilha foi localizada, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, era utilizada pelo grupo para planejar ataques. No local foram encontrados fuzis de guerra, pistolas, drogas, munições e carros com placas adulteradas.

De acordo com informações do diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), o grupo se preparava para tomar posse de uma boca de fumo que pertencia a facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC)

Ainda de acordo com o diretor, os três fuzis apreendidos durante a operação eram provavelmente fornecidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. "Esses armamentos pesados foram fornecidos por outros grupos criminosos, mas também há a possibilidade de que sejam fruto de roubos do sistema de segurança", explicou.

As armas de fabricação russa são usadas em guerras ao redor do mundo | Foto: Janailton Falcão

O trabalho de investigação do Denarc em conjunto com a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) durou cerca de três meses. A operação foi dividida em duas etapas. No total, 20 criminosos foram presos, deste número, três ficaram feridos após uma troca de tiros com policiais militares do grupo FERA, que também prestou apoio durante as prisões.

Durante a primeira parte da operação, iniciada às 19h, a polícia percebeu grande movimentação dos suspeitos, que saíam em direção aos veículos. Durante a abordagem policial, houve troca de tiros. "Como eles já estavam armados e prontos para tomar posse da boca de fumo, se aproveitaram para efetuar disparos contra a polícia" explicou o diretor do Denarc, complementando que nenhum policial ficou ferido.

A polícia suspeita que o material bélico veio da Colômbia | Foto: Janailton Falcão

Após a troca de tiros, foram presas, em flagrante, 17 pessoas que estavam armados com três fuzis, quatro pistolas, dois revólveres, uma espingarda. Além das armas, foram apreendidos nove carros e sete quilos de drogas.

Em continuação da operação, foram presos mais três indivíduos, sendo que um deles, Anderson dos Santos Martins, foi atingido em uma troca de tiros e levado ao hospital e pronto Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus. Durante esta segunda parte da operação, foram apreendidas duas pistolas, dois revólveres e uma metralhadora.

Prevenção de nova chacina

Ainda de acordo com o diretor do Denarc, a apreensão dessa grande quantidade de armamentos preveniu que uma nova chacina acontecesse em Manaus. "Evitamos mais uma manhã sangrenta na cidade", disse Marvignier. Ele também ressalta que esses armamentos podem ter sido usados em outros crimes cometidos pela facção FDN.

De acordo com o Denarc, uma chacina foi evitada | Foto: Janailton Falcão

Linha investigativa

Durante a coletiva, Paulo Marvignier explicou que as investigações intensas sobre esse grupo criminoso iniciaram após a prisão do traficante Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, conhecido como “Dieguinho” ou “Shrek”, em setembro do ano passado. “Com o Shrek foram apreendidas mais de 15 armas, o que nos levou a seguir a linha investigativa que levou até esse bando”, explicou.

Francisco Diego é fugitivo do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). “Shrek” era o responsável por um laboratório de drogas e também por guardar o armamento. “O infrator cumpria pena por homicídio. Ele fugiu do Compaj no dia 1º de janeiro de 2017, quando ocorreu uma rebelião na unidade prisional. Francisco Diego também está envolvido em homicídios relacionados ao tráfico de drogas na capital”, declarou o diretor do Denarc no dia em que o traficante foi preso.

