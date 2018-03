Abrigo em Manaus promove café da manhã para arrecadar recursos

Manaus - O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá um café da manhã beneficente no dia 25 de março. O evento será realizado na sede da instituição localizada no Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, das 7h às 11h, e tem como objetivo arrecadar recursos para manutenção de projetos de acolhimento.

O café da manhã terá itens variados com destaque para os sabores da culinária regional. Além de adquirir o ingresso para o evento, os interessados podem colaborar doando pratos para compor o buffet.

“O café da manhã do Nacer é uma forma deliciosa de ajudar o próximo. Através desta união com a sociedade temos mantido nossos projetos possibilitando que crianças e adolescentes tenham qualidade de vida e a garantia de seus direitos”, destaca o diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos ao valor de R$ 20 e podem ser adquiridos na instituição ou pelos telefones (92) 99326-6222 e (92) 3302-6282. Para as crianças até seis anos, a entrada terá o valor de R$ 10.

Sobre o Nacer

O Nacer oferece acolhimento, assistência, proteção e cuidados com a saúde para adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. Mais informações podem ser obtidas no site:www.nacercrianca.org.

