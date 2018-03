Aterro sanitário pode contaminar balneários em Manaus, diz estudo

Manaus - Um estudo técnico do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) denuncia o risco de contaminação de igarapés e rios em decorrência do Aterro Sanitário de Manaus. O espaço ocupado pelo aterro está localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010 em um espaço estimado de 66 hectares, posicionado espacialmente através das coordenadas geográficas S02°57'23.86" W60°00'47.62.

Como o principal complexo de destino final dos resíduos sólidos urbanos da cidade, a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) informou que o aterro possui licença ambiental de operação fornecida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM).

A professora do departamento de geografia da Ufam, Adorea Rebelo Albuquerque, informou que já foi protocolado no Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) uma ação contra a concessão do aterro.

De acordo com a especialista, pelo fato de o aterro estar localizado entre o igarapé do Leão, que é tributário da margem esquerda do igarapé do Tarumã, toda contaminação química ou mesmo de resíduo sólido, pode caminhar e desaguar na bacia do Tarumã e comprometer o desembocador que fica ao norte da Ponta Negra.

Assim, a área com risco de contaminação se estenderia até a marina Tauá, condomínio Ponta Negra e até a própria praia da Ponta Negra. “Nesse sentido, é necessário que se pense outras formas de estrutura com filtros para inibir emissão de gases na atmosfera”, pontua Adorea.

Outro reflexo negativo, de acordo com Adorea, seria o prejuízo a fonte de renda aos moradores que utilizam os igarapés ao longo das rodovias, como balneários. Isso porque o igarapé do leão corta tanto a AM-010 pelo quilômetro 30, onde estava a antiga cachoeira do Leão, como a BR-174 entre o quilômetro 9 até o quilômetro 15, extensão onde ficam localizados balneários naturais. Os igarapés que passam dentro das propriedades são utilizados para venda de comida, lazer, agricultura e outros fins.

“A gente precisa olhar para essas pessoas, que tem como recurso hídrico a única fonte de renda. Esse processo precisa ser discutido coletivamente. A população rica da Marina Tauá também pode ter consequência. O pedido de licenciamento tem que ser discutido com todos os agentes sociais. É um ecossistema extremamente frágil, vulnerável a erosão, e essa construção pode repercutir em impacto negativo”, frisou Adorea Albuquerque.

A Semulsp informou ainda que o complexo é operado pelas Concessionarias Marquise e recebe os resíduos coletados das modalidades descritos no quadro 1.1, ou seja, resíduos domiciliares, resíduos da remoção mecânica, da remoção manual, da coleta de poda e coleta seletiva e de Terceiros.

Não é permitida a entrada de resíduos perigosos (Classe I), bem como resíduos inertes de Classe II B. Em 2017, o aterro de Manaus recebeu 892.270 toneladas de resíduos sólidos urbanos, uma média de 2.447 toneladas de resíduos dispostas por dia no aterro.

Controle e tratamento de gases

Em nota, a Semulsp informou que os aterros de resíduos sólidos normalmente emitem dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) na atmosfera, sendo que esses compostos são gerados pela decomposição anaeróbica dos resíduos orgânicos ali depositados, onde o metano tem um grau de poluição da atmosfera de aproximadamente, 22 vezes mais que o dióxido de carbono.

A secretaria esclareceu que o serviço executado pelo Aterro de Manaus, desde 2008, mas pouco notado pela população da cidade, se refere a captura, coleta e queima limpa desses gases. “A operação de controle e medição da emissão dos gases é realizada exclusivamente pela Conestoga-Rovers e Associados Rngenharia Ltda (CRA). A empresa Det Norske Veritas (DNV) é a responsável pela Certificação das emissões reduzidas que está em andamento”, diz o texto.

A geração de créditos de carbono é uma das ‘moedas universais’, instituídas pelo Protocolo de Kyoto, implantado em 1997, que estabeleceu ao mundo metas de redução de emissão de gases na atmosfera. A partir daí cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial.

“Desde a implantação do serviço, foram reduzidas 2.073.796 toneladas de emissões de biogás (metano CH4 e CO2)”, completa a nota. A secretaria não comentou sobre o impacto ambiental do aterro.

