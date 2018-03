Mulher é amarrada em poste ao furtar dinheiro em creche de Manaus

Manaus - Por suspeita de furto, Viviane Guimarães dos Santos, de 37 anos, foi amarrada em um poste por moradores do bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Tudo porque Viviane teria invadido a creche Passarinho de Anjo e furtado uma quantia equivalente a R$ 1 mil da bolsa de uma funcionária.

A suspeita entrou na escola dizendo que precisava utilizar o banheiro. | Foto: Divulgação/ 1ºDIP

Viviane teria entrado no local após pedir informações e dizer que utilizar o banheiro. Ao conseguir autorização para entrar, a suspeita foi vista por uma filha da vítima mexendo na bolsa e ao tentar sair do escola foi abordada por um outro filho da vítima que a impediu de fugir.

Leia também: Homem é agredido ao ser confundido com ladrão que invadiu escola

Segundo o tenente Zaranza, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atendeu a ocorrência, os filhos da vítima só teriam tomado a decisão de amarrá-la ao poste porque a suspeita teria tentado fugir várias vezes.

"Ela não foi machucada, eles a amarram para que ela não fugisse. Alguns populares, inclusive, a reconheceram como responsável por cometer outros furtos no local", disse o tenente.

Viviane, teria furtado uma quantia equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) de dentro da bolsa de uma funcionária da creche Passinho de Anjo. | Foto: divulgação/ 1º DIP

Viviane foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizada na rua Duque de Caxias, Praça 14 de Janeiro, também na zona sul da capital.

Violência nas escolas

Na tarde da quinta-feira (1º), um rapaz foi confundido e agredido com um ladrão, após um ladrão invadir a Escola Estadual Letício Campos Dantas, no bairro Cidade de Deus. O suspeito rendeu uma aluna e depois conseguiu fugir. No entanto, alguns moradores próximo à escola renderam o rapaz pensando que se tratava do suspeito. O caso foi registrado no 13°(DIP) e a vítima foi encaminhada para o Hospital Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



Funcionário de Lan House é baleado ao reagir a assalto em Manaus

Traficante 'Bola' expulsava moradores de apartamentos do Viver Melhor

Ifam abre edital para 30 vagas em curso de pós-graduação, em Manaus