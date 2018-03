Você reconhece esses homens? Eles são procurados por furtar loja

Manaus- Dois homens, ainda não identificados pela polícia, são procurados por furtar a uma loja de informática, localizada na rua do Comércio, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da capital. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (1º), por volta das 3h.

De acordo com a delegada Deborah Nascimento, no dia do delito, a dupla invadiu e furtou do estabelecimento quatro notebooks, um tablet, quatro fones de ouvido, cinco carregadores, um aparelho celular, 20 capas de celulares, seis chips de carregador, cinco pen drives, um carregador de notebook, três relógios, um óculos e uma maquineta de cartão de crédito e débito.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe do 23º DIP a identificar e prender os infratores, que aparecem nas imagens captadas pela câmera de segurança da loja de Informática, pode entrar em contato pelo número de telefone da unidade policial: (92) 3646-1706.

“Delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada.

