Presos líderes de quadrilha que comandavam assaltos na Zona Norte

Manaus - Dois homens, apontados pela Polícia, como líderes de uma organização criminosa na Zona Norte, identificados como Cláudio Coimbra dos Santos,de 44 anos, conhecido como "Boca" e Ednelson Ferreira Passos, de 35 anos,vulgo "Ed"foram presos na tarde desta sexta-feira (3), no momento em que planejavam um roubo, e apresentados na manhã deste sábado, na Operação "Chave Mestra". Eles são suspeitos de estarem realizando furtos e assaltos em residências, além de roubos de veículos, naquela zona da cidade. A prisão ocorreu pelas equipes do 13° DIP e da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

De acordo com o delegado responsável pela operação, Raul Augusto, os dois infratores são líderes de uma quadrilha que ainda pode contar com a presença de mais cinco ou seis pessoas, que assaltavam residências com o apoio de um chaveiro.

Leia mais: Traficante abandona 15 kg de droga em sacas de carvão em Itacoatiara

Eles já haviam sido presos por furto.

'Ed' já havia sido preso pelo envolvimento de um furto de carga de cigarros avaliada em R$ 1 milhão | Foto: Wal Lima





A ação da polícia ocorreu com base em 15 boletins de ocorrência,registrados desde o dia 10 de fevereiro. A semelhança das ações em fatos narrados pelas vítimas chamaram a atenção da corporação, que passou a investigar os casos e chegaram até à quadrilha.

O delegado destacou que a prisão dá dupla ocorreu na madrugada de hoje, no momento que planejava realizar mais um roubo.

'Boca' também já havia sido preso por furto e assalto à residências na Zona Norte | Foto: Wal Lima





Ainda foram apreendidos dez televisores provenientes de roubos, duas armas de fogo, um colete balístico, aparelhos celulares, um teclado musical eletrônico, um carro da montadora Chevrolet, modelo S10, e uma motocicleta, além de material para arrombar casas.





Leia também:

Três piratas morrem após confronto com a PM no Rio SolimõesComércio ilegal de ouro deixou rombo de R$ 30 milhões no Amazonas

PF desarticula grupo especializado em comércio ilegal de ouro no AM