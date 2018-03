Repórter filma homem sendo espancado após tentar assaltar PM em Manaus

Manaus - Cansados de sofrerem assaltos constantes, no início da tarde desta quarta-feira (7), a reportagem do Em Tempo flagrou um homem, com o nome ainda divulgado, sendo espancado por moradores da rua 85, no conjunto Francisca Mendes 2, na Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, o homem é suspeito de tentar assaltar um policial militar nas proximidades.

Homem agredido na Zona Norte. | Autor: Márcio Melo

Após o assalto frustrado, um morador identificado apenas como Jorge o amarrou e iniciou as agressões, que foram continuadas pelos demais moradores do conjunto. O suspeito inclusive, chegou a ser ameaçado. "Essa é a última vez que tu vem meter assalto pra essas bandas, pois a tua cara já está marcada (sic)", disse um dos agressores.

Uma das moradores, a dona de casa Cristiane Guimarães, de 36 anos, contou que os assaltos no bairro são frequentes. "Aqui é assim. Os assaltos não param de acontecer. Parece que esses bandidos não têm medo da polícia", revelou a moradora.

Polícia compareceu ao local para averiguar a situação. | Foto: Márcio Melo

Em um vídeo gravado pelo repórter fotográfico Márcio Melo, policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) aparecem atendendo a ocorrência. No entanto, conforme o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que é responsável pelas investigações de crimes que ocorrem na localidade e para onde o suspeito deveria ser levado, o caso ainda não foi registrado.

Revoltados, agressores comemoraram a prisão do suspeito. | Foto: Márcio Melo

Questionada sobre a suposta vítima de assalto se tratar de um PM, a assessoria da Polícia Militar (PM) informou que ainda não teve conhecimento do caso.

*Colaborou o repórter fotográfico Márcio Melo





Edição: Luís Henrique Oliveira





