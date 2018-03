Operação de fiscalização inspeciona bares e casas de show na capital

Manaus - Um megaoperação criada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi realizada na noite de sexta-feira (9), com o objetivo de inspecionar e autuar estabelecimentos que fazem uso irregular de som e já foram alvos de procedimentos administrativos gerados a partir de denúncias de poluição sonora recebidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).



A blitz percorreu bairros das zonas Sul, Centro-Sul e Norte de Manaus, resultando em cinco estabelecimentos multados, de um total de sete inspecionados. As multas, no valor de 251 Unidades Fiscais do Município (UFM), equivalente a R$ 24 mil, cada uma, totalizaram mais de R$ 120 mil, por ausência de licença ambiental e descumprimento de interdição.

De acordo com o fiscal da Semmas, Davi Fernandes, o foco da operação foram os estabelecimentos reincidentes. “Exatamente aquela parcela que acha que não deve nem precisa cumprir a lei, pois insiste em reincidir na prática ilícita mesmo já tendo sido alvo de abordagens anteriores”, afirmou. Segundo o fiscal, a poluição sonora é um vetor para inúmeros outros ilícitos. “O som atrai o aliciador de menores e o traficante de drogas, daí a importância da integração com os órgãos da Segurança Pública”, observou.

A operação contou com a parceria do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Vigilância Sanitária, Ordem dos Músicos do Brasil e Guarda Civil Metropolitana. Um dos bares também teve apreensão total das mesas e cadeiras que se encontravam em via pública, feita pelo Implurb. A operação foi solicitada pela Semmas.

Denúncias de poluição sonora de carros ou residências podem ser realizadas por meio do Disque 190, ou em horário comercial de segunda a sexta-feira utilizando o número da linha verde 0800 092 2000.

Edição: Lívia Nadjanara

