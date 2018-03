Homem morre por afogamento na Ponta Negra na tarde deste sábado (10)

Manaus - Francisco Silva, de 33 anos, morreu afogado no inicio da tarde sábado na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Francisco era morador do Bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital e estava acompanhado do primo Emerson do Nascimento Sales, de 29 anos. Segundo informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros os dois estariam consumindo bebida alcoólica no balneário quando Francisco resolveu dar um mergulho no rio.

Por volta das 13h, Emerson teria sentido falta do primo e tentou acha-lo mergulhando nas proximidades em que eles estavam, mas não o encontrou. Em seguida, o guarda-vidas foi acionado e achou o corpo de Francisco ainda nas proximidades do ocorrido.

Os procedimentos de emergência foram prestados à vitima ainda no local, mas ela não reagiu. Francisco foi levado até o posto do SAMU, onde os procedimentos de reanimação foram realizados novamente, porém, ele já estava morto.

