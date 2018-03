‘Prefeitura+Presente’ atende mais de 6 mil pessoas em edição especial

Manaus - A segunda edição do ‘Prefeitura+Presente’ deste ano, realizada na Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, na Comunidade Vale de Sinai, zona Norte da cidade, levou atendimentos e serviços a 6.348 pessoas neste sábado, 10/3. O evento ganhou o tom lilás, em homenagem às mulheres e com uma programação diferenciada com ações de empreendedorismo e palestras.

Para 2018, a Prefeitura de Manaus programou 19 edições do ‘Prefeitura+Presente’, e a segunda edição contou com serviços, entre 1ª via de RG, 2ª via de CPF, agendamento para carteira de trabalho, cadastro de emprego, serviços das Unidades Móveis de Saúde, clínica geral e pediatria, fonoaudiólogo, atendimento odontológico, solicitação de serviços de pavimentação, limpeza das ruas e distribuição de mudas.

"A ideia do evento é aproximar mais as comunidades carentes de todos os serviços oferecidos pela Prefeitura e, neste mês dedicado às mulheres, com atividades especiais para todas elas, incluindo o incentivo ao empreendedorismo", afirmou o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rotta, que acompanhou as atividades na manhã deste sábado. Rotta conversou com servidores e moradores da área e foi recebido com "Parabéns a você", por conta de seu aniversário neste domingo, 11/3.

Também acompanhou as atividades, ao longo da manhã, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto. "A Prefeitura cumpre o seu papel de facilitar o acesso aos serviços à população que muitas vezes tem dificuldades para isso. São dezenas de serviços municipais e outros tantos de órgãos parceiros", disse Bisneto.

Meio Ambiente

A exposição de peças feitas a partir do reaproveitamento de resíduos foi o destaque do estande da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) nesta edição do ‘Prefeitura+Presente’, na Cidade Nova. Mesas, cadeira, puffs, brinquedos, entre outros utensílios decorativos, fruto das oficinas realizadas pela Divisão de Educação Ambiental do órgão, chamaram a atenção pela criatividade e o material com que são feitas. A Semmas fez ainda distribuição de 150 mudas frutíferas e orientou os moradores sobre como participar das oficinas, minicursos e formações de brigada de combate ao caramujo africano oferecidas pelo órgão.