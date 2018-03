Faixa Azul é liberada nas avenidas Umberto Calderaro e Mário Ypiranga

Manaus - A partir deste sábado, 10/3, todas as faixas de circulação exclusiva - Faixa Azul das avenidas Umberto Calderaro (Paraíba) e Mário Ypiranga Monteiro (Recife) estão liberadas para uso comum. A decisão foi anunciada pelo prefeito em exercício Marcos Rotta após conversa consensual com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

A medida visa auxiliar no fluxo de veículos na área do entorno da avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, onde é realizada uma grande obra de substituição da rede de drenagem e o tráfego está interrompido.

"Até a obra ser concluída está liberada a Faixa Azul nas ruas Paraíba e Recife. Desde sexta-feira a Constantino Nery já está sem restrição de circulação na Faixa Azul e fizemos isso de forma consensual para minimizar os efeitos no trânsito provocados por essa obra aqui na Djalma", disse Rotta.

A obra prossegue neste sábado em ritmo acelerado. No entanto, alguns percalços foram surgindo à medida que as máquinas aprofundaram as escavações atravessando de um lado a outro da pista onde deve ser colocada a nova rede. O principal deles foi um muro de concreto encontrado no meio do caminho e que havia sido utilizado como contenção do igarapé que corre ali.

O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, que, juntamente com Rotta, acompanha o passo a passo da obra, destacou que todas as medidas foram adotadas para reforçar a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos imóveis, e o trabalho está sob a supervisão de engenheiros e Defesa Civil.