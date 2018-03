Pai é suspeito de envenenar os próprios filhos em Manaus

O pai Reinaldo dos Anjos da Costa, 54, e mais dois filhos pequenos do sexo masculino, um de 11 e outro de 12 anos, deram entrada no Pronto Socorro 28 de Agosto quase desmaiados, com suspeita de envenenamento. Os três chegaram na unidade hospitalar às 13h20 deste sábado (10), após o pai alegar que tomou remédio para dormir, mas médicos e policiais desconfiaram da versão.

A Polícia Civil vai investigar se Reinaldo foi o responsável pelo ocorrido. Os três são moradores do conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte, mas a mãe não se encontra em Manaus, porque está morando no Pará.

De acordo com informações colhidas pela produção da TV EMTEMPO, no posto da Polícia Militar, no 28 de Agosto, a equipe médica logo desconfiou que fosse envenenamento e acionou a polícia.

Quando o pai retornou à consciência alegou para a polícia que usa remédio para dormir e que os remédios estariam ao alcance das crianças. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Saúde do Amazonas (SUSAM), as crianças estão com quadro considerado estável. Após o atendimento, Reinaldo teve alta hospitalar e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca) para prestar depoimento.

Os dois meninos, depois dos primeiros procedimentos no 28 de Agostos, foram encaminhados para o Hospital da Criança na Zona Sul. Após receberem alta serão encaminhados para um abrigo. A polícia vai investigar a suspeita de envenenamento, com responsabilidade do pai que, de acordo com o caminhar das investigações, poderá perder a guarda dos meninos.