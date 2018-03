Ex-detento é executado com quatro tiros em Flores

Manaus - Luciano da Silva Oliveira, de 24 anos, foi morto na manhã deste domingo (11), por volta das 7h da manhã, na rua 2 conjunto Santa Cruz, bairro Flores. Segundo a esposa da vítima, Isabele Cristine, os dois saíram da residência do casal para visitar um parente de Luciano naquele bairro.

Ele era filho de policial e tinha passagem na Justiça por roubo, porém estava solto há aproximadamente 3 meses.

Ainda no local do ataque, a esposa relatou que Luciano teve uma briga em bar e, quando se dirigiam para a casa da avó de Luciano, dois homens em uma moto efetuaram os disparam. Foram pelos menos 4 tiros na cabeça.

Segundo a esposa da vítima, Isabele Cristine, os dois saíram da residência do casal para visitar um parente de Luciano naquele bairro. | Foto: Júnior Mello

Um morador, que não quis ser identificado, informou também que no mesmo lugar que Luciano foi morto a própria vítima teria perfurado um morador daquela área.Ainda durante a manhã a polícia isolou o local e uma equipe do Instituo Médico Legal realizou a remoção do corpo.

Edição: Lívia Nadjanara

