Trio é preso por tráfico de drogas no Alfredo Nascimento

Manaus - Timóteo Pinheiro de Souza, de 24 anos, Rafaela dos Reis Amoedo, de 24 anos, e Josiane da Silva Pereira, de 20 anos, foram presos por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (12). A prisão aconteceu em uma casa na rua Santa Maria da Paz, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte da capital.

O trio foi detido após a equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), receber uma denuncia anônima informando que a casa era usada para comercialização de drogas no bairro.

Leia também: Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira

A equipe policial passou a monitorar a área e montou uma campana no local, quando avistaram uma movimentação suspeita de um indivíduo saindo do imóvel. Foi feito a abordagem, e a equipe prendeu em flagrante, Timóteo.

De acordo com a Polícia Civil, Josiane e Rafaela estavam dentro da casa. Durante uma revista foi encontrado no local, seis porções de cocaína, três porções de oxi, uma balança de precisão, dois celulares, um caderno com anotações do tráfico de drogas e dois rádios comunicadores.

| Foto: Marcely Gomes

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao 6º DIP, após os procedimentos na delegacia os suspeitos serão encaminhados a uma audiência de custódia.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos

Quadrilha é presa após amarrar caseiros e roubar sítio na BR-174

Criminosos invadem shopping de Manaus e roubam R$ 15 mil de loja