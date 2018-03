Homem é preso com 2 toneladas de produtos vencidos no São José

Manaus- Se aproveitando da condição de gerente de uma distribuidora, Sthenio Ralph Viana, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira (12), com 2 toneladas de alimentos com a data de validade vencida, além de 926 adesivos de marcas de produtos. A prisão do suspeito ocorreu após a Operação Alimento Controverso, na rua José Romão, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Sthenio, que era gerente da distribuidora irregular, foi preso por ser o responsável presente no local. | Foto: Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Conforme a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), em ação conjunta com servidores da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o suspeito foi preso por crimes contra as relações de consumo e estelionato.

Segundo o titular da unidade policial, Eduardo Paixão, a ação policial teve início durante a Semana do Consumidor, que é comemorada, neste ano, de 12 a 16 de março. O delegado ressaltou que a operação teve por objetivo verificar a situação dos alimentos vendidos em estabelecimentos.

926 adesivos de marcas de produtos também foram apreendidos. | Foto: Divulgação

Leia também: Trio é preso por tráfico de drogas no Alfredo Nascimento

Durante as diligências, as equipes de investigação da Decon e os servidores da Adaf foram até a distribuidora onde constataram as irregularidades. “No lugar foi verificado que a distribuidora tinha uma fachada discreta para encobrir o comércio irregular. Em ato contínuo, apreendemos os produtos. O comércio também tinha câmeras de monitoramento externas, para identificar possíveis fiscalizações”, explicou o delegado.

De acordo Eduardo Paixão, Sthenio, que era gerente da distribuidora irregular, foi preso por ser o responsável presente no local. Conduzido ao prédio da especializada, o homem foi atuado, em flagrante, e será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Já os produtos apreendidos foram descartados.

Alerta

Eduardo Paixão destacou a preocupação com a qualidade dos alimentos que podem ser nocivos à saúde da população. O delegado disse ainda, que durante a Semana do Consumidor, outros estabelecimentos serão visitados pelas equipes da delegacia.

As delações de irregularidades do comércio e do atendimento à pessoa física e consumidor devem ser feitas aos números (92) 99962-2405 e 3214-2264, os canais para o disque-denúncia da Decon. O sigilo da identidade dos informantes será assegurado.









Leia mais:

Professores da UEA paralisam aulas nesta quarta-feira

Criminosos invadem shopping de Manaus e roubam R$ 15 mil de loja

Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira