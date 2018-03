Defesa de delegado pede reconstituição do homicídio no Porão do Alemão

Manaus - Ocorrido no fim de novembro de 2017, o homicídio do advogado Wilson Lima Justo está prestes a ganhar mais um capítulo. Nesta quarta-feira (14), a defesa do delegado Gustavo Sotero, réu do caso, pediu a reconstituição do crime, que aconteceu numa casa noturna na zona Oeste da capital. O pedido aguarda decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Um dos assistentes técnicos escolhidos pela defesa da família de Wilson para acompanhar a reconstituição é Ricardo Molina, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em maio de 2017, Molina foi contratado pela defesa do presidente Michel Temer para elaborar um parecer sobre o áudio de uma conversa gravada entre o chefe do Executivo e o empresário Joesley Batista.

De acordo com a advogada da família de Wilson, Catharina Estrella, é provável que a esposa de Wilson, Fabíola, participe da reconstituição. “Ela confia no que a assistência da acusação tem entendido por correto”, salienta a advogada.

“Essa prova é boa para esclarecer os fatos. O objetivo da acusação é esclarecer a intenção do delegado Sotero e o que aconteceu naquele dia. Agora, nós vamos poder falar e mostrar o que de fato aconteceu. A análise da reconstituição vai acontecer de acordo com o vídeo das câmeras de segurança”, explica Estrella.

Perícia

Ainda não há uma data para que a perícia aconteça. Se o pedido for aceito pela juíza Mirza Telma de Oliveira, que conduz o caso, a reconstituição será conduzida pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Após a perícia, o responsável tem um prazo para conceder o laudo, e depois disso, a magistrada dará a oportunidade para que as partes se manifestem.

“Será o momento em que os peritos poderão apresentar laudos complementares, que poderão discordar num ponto e concordar em outro, ou discordar completamente dos laudos oficiais”, completa a advogada.

Entenda o caso

Gustavo Sotero está preso desde o dia 25 de novembro de 2017, na carceragem do Grupo Fera, no bairro Dom Pedro, em Manaus. O delegado de carreira da Polícia Civil do Amazonas foi o responsável pela morte do advogado Wilson de Lima Justo Filho, então com 35 anos, morto com quatro tiros na casa noturna Porão do Alemão, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste de Manaus.

Outros disparos acertaram a esposa do advogado, Fabíola Oliveira, de 32 anos, e outras duas pessoas. O julgamento do delegado ocorrerá no dia 14 de junho deste ano, e o mesmo responderá por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio.

