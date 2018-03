Suspeito de roubo troca tiros com a PM e acaba baleado no Parque 10

Manaus - Fábio Márcio da Silva Nascimento, de 37 anos, foi detido na manhã deste domingo (25) após trocar tiros com policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele é suspeito de ter tentado assaltar uma pessoa durante uma feira de carros que ocorria no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, ZOna Centro-Sul de Manaus, por volta das 11h. Ao ser abordado pela polícia, durante a troca de tiros, Fábio acabou sendo baleado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Fábio tentou assaltar uma pessoa, que gritou e chamou a atenção de policiais que estavam na área. O suspeito empreendeu uma fuga antes mesmo de ser abordado pelos policiais no local. Ele efetuou três disparos contra os policiais, que revidaram e atingiram a perna esquerda do suspeito.

Caído, ele foi pego por um grupo de pessoas, que tentou linchá-lo. Feito o controle do tumulto, Fábio foi detido carregando um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e preso por tentativa de homicídio contra PM. Em seguida, foi conduzido para o pronto-socorro 28 de Agosto para cuidados médicos e apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).





