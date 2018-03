Desembargador Yedo Simões é eleito presidente do TJ-AM

O desembargador Yedo Simões foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão do Pleno na manhã desta terça-feira (27) | Foto: Divulgação

Manaus- O desembargador Yedo Simões foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão do Pleno na manhã desta terça-feira (27) para comandar o poder Judiciário no biênio 2018-2020. Na mesma sessão, o vice-presidente eleito foi o desembargador Wellington Araújo. E para a Presidência do TRE-AM, foi eleito o desembargador João Simões.

Os eleitos neste pleito irão substituir o atual presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli; o vice-presidente, desembargador Jorge Lins, e o corregedor-geral, desembargador Aristóteles Thury, cujos mandatos de dois anos nesses cargos diretivos terminam em 4 de julho.

Em relação aos cargos diretivos do TJAM, o desembargador Yedo Simões de Oliveira foi o único nome que concorreu à presidência. Ao cargo de vice-presidente, concorreram os desembargadores Sabino da Silva Marques e Wellington José de Araújo.

