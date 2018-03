Garoto de 10 anos morre por causa 'desconhecida' no SPA do Alvorada

O menino já teria dado entrada no SPA dois dias antes, quando foi liberado após receber a medicação | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Uma criança morreu na madrugada deste sábado (31) após dar entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Bairro Alvorada, Zona Centro Oeste de Manaus. Luiz Fernando Marques Paixão, de 10 anos, de acordo com familiares, sentia fortes dores na barriga e suava muito. O médico que atendeu a criança atestou como 'desconhecida' a causa da morte, após inúmeras tentativas da família para que o IML fosse até o local e apurasse as causas do óbito.

A reportagem conversou com com a dona de casa, Elisângela Maria, mãe de Luiz Fernando. Segundo ela, o menino começou a se sentir mal no último domingo (25), enquanto participava de um culto de uma igreja evangélica, no bairro em que mora. "As meninas me falaram que ele vomitou por lá nesse dia. Ele passou o dia triste. No dia seguinte eu fui trabalhar e quando cheguei, minha filha me disse que ele tinha vomitado duas vezes. Nesse dia fomos ao SPA pela primeira vez".

Funcionários do SPA não souberam falar sobre o assunto por haver troca de plantões | Foto: Marcelo Cadilhe

Segundo a mãe, na quarta-feira (28), o jovem teve uma pequena melhora, mas no dia seguinte voltou a sentir um mal-estar. "Ontem (30), por volta de 1h30 da manhã, ele foi ao banheiro e já voltou se tremendo, suando frio, gelado, e dizendo que estava com uma coisa ruim, foi quando resolvemos levar ele para o SPA de novo", relatou.

De acordo com a certidão de óbito, Luiz faleceu por volta das 2h50 da manhã dentro da Unidade de Saúde, no Alvorada. A família contesta a causa da morte. "Quando chegamos lá, o médico falou que ele estava muito mal, que o caso dele era muito grave, e que eles não sabiam o que era, ai o médico disse que ele poderia vir a óbito a qualquer momento, mas ele ia fazer o possível para isso não acontecer. Foram três médicos atendendo ele. Depois de quinze minutos eles me chamaram e disseram que ele não tinha resistido".

A família informou ainda que a unidade de saúde solicitou a presença do IML para que apurassem a causa da morte, porém não foram atendidos. "O pessoal do hospital passou a madrugada toda ligando para o IML e eles disseram que não iam por ter sido uma morte natural. E quando foi por volta da 9h de hoje o médico assinou a morte dele como natural, mas o me disse que tinha certeza que não era uma morte natural".

O velório de Luiz Fernando ocorreu na manhã deste sábado na Igreja Assembleia de Deus no Bairro Alvorada 1, Zona Centro Oeste de Manaus. De lá o corpo segue para o cemitério Nossa Senhora Aparecida, onde será sepultado.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Amazonas e estamos aguardando um retorno sobre o caso.

