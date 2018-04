Prefeitura reinaugura Cras no bairro da União nesta segunda (02)

O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, reinaugura nesta segunda-feira, 2/4, a partir das 15h, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), na rua Barreirinha, nº 18, bairro da União. O equipamento socioassistencial, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), recebeu melhoria estrutural no telhado, forro, sistema elétrico, reestruturação da sala multiuso, climatização e novo layout para melhor atendimento.

O espaço atenderá as famílias dos bairros da União, Aleixo, Adrianópolis, Flores, Parque das Nações, Conj. Beija Flor 1 e 2, Conj. Rio Maracanã 1 e 2, Comunidade Santa Cruz, Conjuntos Ozias Monteiro e Mundo Novo, Comunidade Mundo Novo, Conjuntos João Bosco e Parque das Laranjeiras, Nossa Senhora das Graças (Beco do Macedo), Chapada, Parque 10 e Conjunto Shangrilá.

O CRAS tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Atualmente, 5.301 famílias são referenciadas pela unidade.

SERVIÇO:

O que: Prefeitura reinaugura Cras União

Quando: Nesta segunda-feira, 2/4

Horário: a partir das 15h

Onde: rua Barreirinha, nº 18, bairro da União (em frente à Unidade Básica de Saúde)