PMs que resgataram bebês abandonados recebem homenagem

Em dia de homenagens à Polícia Militar do Amazonas (PMA) pelo aniversário de 181 anos, os soldados Wanderson Lopes Ferreira e Millane Cruz de Paula ganharam destaque na tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) na manhã desta quinta-feira (5). A dupla recebeu o certificado de honra ao mérito, por terem resgatados bebês abandonados pela mãe em Manaus, caso registrado no bairro Novo Israel, zona Norte da cidade, no último dia 1º de abril.

A homenagem foi de autoria da vereadora Joana D’Arc (PR), que destacou o trabalho dos PMS como extremamente importante. “Fiquei tocada pelo ato heroico, que faz por merecer essa justa homenagem. São trabalhos como este que representam o que é de fato a Polícia Militar do Amazonas”, comentou.

A principal homenagem aconteceu a Polícia Militar, em solenidade comemorativa aos 181 anos de criação da corporação. O evento foi presidido pelo vereador Wilker Barreto (PHS), presidente do Poder Legislativo, e contou com a presença dos vereadores Professor Samuel (PHS), Coronel Gilvandro Mota (PTC), Wallace Oliveira (PODE), Dallas Filho (MDB), Raulzinho (DEM), Joelson Silva (PSC), Fred Mota (PR) e Chico Preto (PMN).

No plenário lotado de autoridades militares, Coronel Gilvandro Mota (PTC) fez a entrega de uma placa em homenagem aos 181 anos de criação da PM ao comandante da Corporação, coronel David de Souza Brandão. Wilker Barreto fez questão de dizer que o ato demonstrava o respeito que a Câmara Municipal de Manaus tem pela Polícia Militar.

Relembre o caso

Dois meninos, sendo um de apenas um mês de vida e o outro de 1 ano e 6 meses foram resgatados e cuidados pelos policiais militares Wanderson Lopes Ferreira e Millane Cruz de Paula após serem abandonados em casa pela própria mãe. O caso aconteceu no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus no último dia domingo (1º). A suspeita é que as crianças tenham passado toda a noite sozinhas. A mãe dos bebês foi encontrada na manhã daquele domingo e levada para a delegacia.

