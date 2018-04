Parto às pressas: menina nasce com ajuda de policiais na Compensa

Manaus - Em trabalho de parto feito às pressas, Katiane da Silva Araújo, de 29 anos, recebeu ajuda de policiais militares e deu à luz a uma menina na noite de domingo (8), por volta das 21h30. O parto foi na casa da parturiente, localizada na rua Theófilo Dias, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O caso foi registrado por policiais da viatura 2002, da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que contam que foram parados por uma senhora identificada como Maria Aparecida enquanto ela pedia ajuda para a filha que estava em trabalho de parto. Os dois policiais - 1° tenente Jhonison e cabo Wesley Sena - se depararam com Katiane dando à luz em seu quarto.

Os policiais chamaram o Samu e, enquanto isso, começaram a auxiliar a mulher. O nascimento da criança veio ainda sem a presença da equipe do serviço de urgência.

Ao chegar no local, a equipe do Samu auxiliou nos primeiros socorros da mãe e da filha. As duas foram encaminhadas para a Maternidade Moura Tapajóz, na Zona Oeste de Manaus.

Parto dentro da Kombi

“Foi uma sensação emocionante e de dever cumprido”, esse é o depoimento do cabo da Polícia Militar Israel Amorim, que junto com o cabo Rangel Santos, auxiliou a gestante Cristiane Alves Lourenço, de 24 anos, a dar à luz ao seu quinto filho. O parto foi realizado no dia 16 de março, dentro de uma Kombi, em frente ao quartel do 3º Pelotão da 8ª Companhia Independente da PM, no Careiro Castanho (a 25 km de Manaus).

Por volta das 23h, em uma terça-feira do mês de março, os dois policiais foram surpreendidos quando a grávida chegou acompanhada do motorista da Kombi, identificado apenas como Waldez, pedindo ajuda no quartel.

A mulher veio do km 15, da estrada que liga Careiro da Várzea a Autazes, ela pretendia chegar até o porto do município, onde pegaria uma lancha para vir à capital, mas acabou não tendo tempo e entrou em trabalho de parto.

Todos os procedimentos do parto foram feitos pelo cabo Amorim, que há mais de 15 anos havia feito um curso de auxiliar de enfermagem e usou os aprendizados para ajudar no nascimento do bebê.

